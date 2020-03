Fincantieri: dipendenti, copertura sanitaria assicurativa

Dall’ufficio stampa di Fincantieri riceviamo e pubblichiamo

Fincantieri, in considerazione della grave situazione che sta colpendo il Paese dovuta al diffondersi del fenomeno epidemiologico Coronavirus, intende fornire un supporto concreto alle proprie persone in eventuali casi di contagio.

A tal fine, la società ha stipulato una copertura assicurativa, studiata specificamente per l’emergenza sanitaria COVID-19, che prevede sia il riconoscimento di indennizzi per la fase di eventuale ricovero e di convalescenza, sia servizi di assistenza post ricovero per aiutare il recupero della salute e la gestione dei principali aspetti della vita familiare.

La copertura assicurativa, rivolta alla totalità dei dipendenti delle società italiane del Gruppo, integra i piani di assistenza sanitaria dei quali i lavoratori di Fincantieri già godono.