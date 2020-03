Dall’Ordine degli Psicologi ligure riceviamo e pubblichiamo

Per far fronte alle possibili domande della popolazione in merito agli aspetti psicologici dell’emergenza Covid-19, l’Ordine degli Psicologi ligure, in collaborazione con Cisom, Croce Rossa, Emdr e Sipem, ha attivato da ieri, giovedì 19 marzo, un servizio di ascolto psicologico telefonico rivolto alla popolazione e attivo 7/7 giorni nelle fasce orarie:

9-12

14-17

20-22.