Cogorno: positivi o in quarantena, come conferire i rifiuti

L’Amministrazione Comunale di Cogorno comunica alcune indicazioni sulla raccolta rifiuti per le persone in quarantena: “Le persone in quarantena, in isolamento nelle proprie abitazioni, non devono conferire i rifiuti al servizio ordinario di raccolta, ma devono attendere che il Comune fornisca loro il kit dove mettere tutti i rifiuti prodotti durante il periodo di isolamento, che verranno trattati come rifiuti ospedalieri – ha annunciato il Vicesindaco di Cogorno, Enrica Sommariva -. Nell’attesa della consegna del kit, mettere tutti i rifiuti in sacchi e tenerli in casa. Ringraziamo per la collaborazione.