Cogorno-Ne: provoca incidente e fugge, denunciato

In mattinata, un 25 enne albanese, abitante a Cogorno, è stato deferito in stato di libertà per “lesioni personali gravi, fuga del conducente in caso di lesioni stradali e omissioni di soccorso” dai Carabinieri della Stazione di Casarza Ligure. Il predetto, nel pomeriggio del 18 marzo, mentre transitava nel centro cittadino di Cogorno, alla guida dell’auto di proprietà del genitore, collideva con un motociclo, alla cui guida vi era un 24 enne di Ne, dandosi alla fuga senza prestare soccorso alla vittima, che, a seguito della caduta, riportava lesioni giudicate guaribili in 40 giorni dai sanitari dell’ospedale di Lavagna.