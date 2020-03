Cogorno: integrate le regole anti contagio

Dal Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

“Stiamo integrando la nostra ordinanza già pronta, valevole da domani in avanti che riguarda il divieto di accesso, ad esempio al lungo Entella, San Giacomo ecc; salvo casi specifici per esempio i residenti. L’integrazione secondo quanto ci ha appena richiesto la Regione solo per le giornate di sabato e domenica (inserendo altri spazi come Piazza A.Moro a San Salvatore, giardini di Panesi, Area Belvedere a Cogorno ecc.). Nel frattempo, sono in arrivo le nuove indicazioni dal Governo”.