Camogli: monaci di San Prospero vicini ai fedeli; i riti su facebook

I padri benedettini olivetani del monastero di San Prospero a Camogli, continuano a far sentire la Chiesa vicina ai fedeli, attenzione importante in questo particolarissimo momento. Dopo le due precedenti cerimonie religiose ne seguono altre, sempre a porte chiuse, ma che potranno essere seguite nella pagina facebook di dom Francesco Pepe. Un modo per essere vicini e di conforto ai fedeli.

Oggi alle ore 21 i monaci effettueranno la via Crucis all’interno della Chiesa.

Domani, sabato 21, festa di San Benedetto, alle 10.30, messa cantata, a porte chiuse, e al termine benedizione della città dal sagrato con la reliquia di San Benedetto di cui viene implorata l’intercessione per tenere lontana la cittadinanza dal contagio.

Domenica 22 alle 17 canto del vespro; al termine benedizione della città dal sagrato con la reliquia della Madonna e la richiesta di intercedere per evitare il contagio.

Le reliquie, conservate nel monastero, sono antichissime oltre che preziose ed erano del padre abate Giovanni Schiaffino, fondatore del monastero.

Foto di Consuelo Pallavicini