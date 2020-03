Bogliasco: Covid, i provvedimenti del Comune

Dal Comune di Bogliasco riceviamo e pubblichiamo

L’Amministrazione Comunale sta compiendo una sanificazione del territorio tramite ditta incaricata. Non ha dato mandato a nessuna ditta di compiere sanificazioni gratuite presso le abitazioni private. Quindi, se si dovesse presentare qualche individuo con questa giustificazione, non aprite assolutamente in quanto si tratta di una truffa!

Ricordiamo che l’unico servizio, attivato dal Comune di Bogliasco, è quello relativo alla consegna a domicilio gratuita di spesa e farmaci.

Ordinanza del Sindaco (n. 3 del 19 marzo 2020). Chiusura delle aree pubbliche a seguito dell’emergenza Covid-19: tutte le spiagge, tutte le scogliere, del molo Sbolgi (a partire dal Circolo Nautico) e di tutti i sentieri collocati sul territorio comunale.