A-12: stanotte chiuso il tratto Rapallo-Recco

La chiusura del tratto Rapallo – Recco comporta il rischio che i Tir in uscita dallo svincolo, su possibili indicazioni errate del navigatore, imbocchino la strada di San Martino di Noceto. Saranno in servizio pattuglie della polizia locale e personale di Autostrade

Rapallo-Recco – Tratto Chiuso (Km 22.8 – direzione: Genova)

Tratto Chiuso tra Rapallo e Recco dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 20/03/2020 al giorno 22/03/2020 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Recco. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Rapallo.

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire alcuni interventi relativi alle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiuso il tratto compreso tra Rapallo e Recco, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-verso Genova – chiusura del tratto Rapallo-Recco, nelle due notti consecutive di venerdì 20 e sabato 21 marzo, con orario 22:00-6:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rapallo, si potrà percorrere la viabilità ordinaria con rientro sulla A12 alla stazione autostradale di Recco, per proseguire verso Genova;

-verso Sestri Levante – chiusura del tratto Recco-Rapallo, dalle 22:00 di domenica 22 alle 06:00 di lunedì 23 marzo.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Recco, si potrà percorrere la viabilità ordinaria con rientro sulla A12 alla stazione autostradale di Rapallo, per proseguire verso Sestri Levante.

Nell’attraversamento del centro di Rapallo vige un limite massimo di altezza di 4 metri e, n piazza Pastene, in entrambe le direzioni, vige una limitazione di transito per veicoli aventi massa superiore alle 12 tonnellate.

Pertanto, i mezzi pesanti di altezza non superiore ai 4 metri e di peso superiore alle 12 tonnellate, dovranno seguire il seguente itinerario: Piazzale Genova, Via S. Anna, Via Mameli, Via della Libertà, Via dei Giustiniani, Piazza IV Novembre, Lungomare Vittorio Veneto, Via Montebello e SS1 Aurelia.

Recco-Rapallo – Tratto Chiuso (Km 28.4 – direzione: Rosignano)

Tratto Chiuso tra Recco e Rapallo dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 22/03/2020 al giorno 23/03/2020 per lavori Entrata consigliata verso Livorno: Rapallo. Uscita consigliata provenendo da Genova: Recco.

