da Facebook Comune di Sestri Levante

Poste Italiane ha comunicato l’ulteriore riduzione delle aperture degli uffici a causa dell’emergenza Coronavirus.

Nell’immagine sotto trovate gli orari dell’ufficio di Sestri Levante: ne approfittiamo per ricordarvi ancora di recarvi negli uffici solo per sbrigare questioni estremamente urgenti e non rimandabili in alcun modo.

Dobbiamo rimanere a casa.

#iorestoacasa