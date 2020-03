Sestri: la Baia del Silenzio e il Premio Ipazia

Dall’uffico stampa riceviamo e pubblichiamo

Festival dell’Eccellenza al Femminile 2020 – #iorestoacasa. Domani venerdì 20 marzo – ore 17: Appuntamento online sulla pagina

per lanciare in video la prima edizione del Premio Ipazia performing arts: “Il corpo e l’inviolabilità” – In memoria di Pippa Bacca. Arte Contemporanea e Performing Arts

Intervengono: Consuelo Barilari, dir. Festival dell’Eccellenza al Femminile; Stefano Bigazzi, giornalista – La Repubblica; Bettina Bush, giornalista – La Repubblica; Alessandra Gagliano Candela, vice direttore Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova; Gian Maria Cervo, direttore artistico del Festival Internazionale di Teatro Quartieri dell’Arte; Linda Kaiser, critico d’arte Artribune; Simone Manetti, regista cinematografico; Virginia Monteverde, gallerista Spazio46; Eugenio Pallestrini, presidente Museo Biblioteca dell’Attore Genova; Rosalina Pasqualino di Marineo, Presidente Fondazione Piero Manzoni e sorella dell’artista Pippa Bacca; Chico Schoen, gallerista Guidi&Schoen; Francesca Serrati, direttrice Museo GAM e Museo di Villa Croce.

Il Festival dell’Eccellenza al Femminile, diretto da Consuelo Barilari ha deciso – vista l’emergenza Covid 19 – di presentare online il nuovo Bando Premio Ipazia performing Arts – primo Premio a Genova per l’Arte Contemporanea e le Performing Arts – Il bando di quest’anno è intitolato al tema “Il corpo e l’inviolabilità” ed è dedicato alla memoria di Pippa Bacca, l’artista italiana morta tragicamente durante la performance itinerante Spose in viaggio, con cui si proponeva di attraversare, in autostop, 11 paesi teatro di conflitti armati, vestendo un abito da sposa, per promuovere la pace e la fiducia nel prossimo.

Il bando verrà presentato il 20 marzo, primo giorno di primavera, alle ore 17. Sarà possibile partecipare al video party visitando la pagina www.facebook.com/eccellenzalfemminile/ o visualizzando il video sul Canale YouTube www.youtube.com/user/eccellenzalfemminile e sul sito www.eccellenzalfemminile.it

L’obiettivo del bando è definire un nuovo territorio di incontro tra Arti Performative e Arte Contemporanea, favorendo progetti ibridi di contaminazione tra i due settori. Requisito fondamentale è la presenza del corpo umano nella realizzazione scenica. Il Premio è aperto a tutti gli artisti, senza limiti di età, sesso, nazionalità. È prevista la partecipazione anche di collettivi di artisti, associazioni, compagnie teatrali e gruppi. I progetti presentati dovranno prevedere la possibilità di rappresentazione e ripetibilità. Verrà premiata in particolare la capacità di includere nell’ambito dell’arte performativa i temi e i linguaggi dell’arte contemporanea, a partire dall’utilizzo delle tecnologie multimediali e tutte le altre forme di arte visiva. I progetti dovranno pervenire entro e non oltre il 19/06/2020, alle ore 12.00 esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo mail premioipazia@eccellenzalfemminile.it. Il Premio consisterà in una Residenza d’Artista a Sestri Levante (GE) presso l’Ex Convento dell’Annunziata. La residenza avrà una durata massima di due settimane, nel periodo tra luglio e settembre 2020, con la possibilità di debuttare a settembre all’interno del Festival Quartieri dell’Arte (Viterbo) e a ottobre nell’ambito del Festival dell’Eccellenza al Femminile (Genova).

