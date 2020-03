‘Santa’: solo due positivi e 4 in meno in quarantena

Dal Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Non ci sono nuovi positivi a Santa Margherita Ligure, anzi, ce n’è uno in meno. Ieri erroneamente ne era stato attribuito uno in più alla nostra cittadina. Quindi rimaniamo a 2 di cui 1 in ospedale a Sestri Levante. 13 persone restano in sorveglianza attiva, 4 in meno di ieri. E non dimenticate che dietro ai numeri ci sono delle persone…

Se ti servono farmaci e non puoi uscire di casa chiama la Croce Rossa! Il nostro comitato cittadino ha attivato “Pronto farmaco”, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. Per info e richieste telefonare allo 0185 284645. A Santa Margherita Ligure le Poste limitano l’apertura a tre sole mattine alla settimana: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8.20 alle 13.35.

Il sindaco Paolo Donadoni, quando non fa il sindaco (tipo riunioni su revisioni dei confini demaniali…), legge libri illustrati per bambini: da stasera parte “Paolo racconta… storie della buonanotte” alle 20:30. La prima la trovate qui https://bit.ly/2WrtMTh