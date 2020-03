‘Santa’: revisione della linea demaniale, prosegue l’iter

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Prosegue l’iter per la procedura di revisione e regolarizzazione della linea di demarcazione demaniale del Comune di Santa Margherita Ligure. Conference call di aggiornamento tra il Sindaco Paolo Donadoni, l’Assessore Linda Peruggi, il dirigente Alessandro Russo, l’ufficio demanio del Comune e l’Ufficio demanio di Genova. Sono state decise quali sono le prossime attività da svolgere per verificare sia i profili tecnici sia i profili economici da compiere per raggiungere un traguardo a cui si sta lavorando da oltre tre anni.

“La regolarizzazione della linea di demarcazione catastale – spiegano il Sindaco Donadoni e l’Assessore al demanio Peruggi – è un problema ultradecennale che va risolto: c’è una discrasia tra i dati catastali e quelli demaniali che va regolarizzata. Ad oggi, infatti, ci sono aree demaniali che entrano nel territorio comunale, si pensi ad esempio a via Gramsci in Ghiaia o all’Anfiteatro Bindi, e che pertanto vengono gestite in capo al Demanio. Continuiamo a lavorare per raggiungere quanto prima l’obiettivo”.