‘Santa’: lavori alla diga foranea, passi da gigante

Lavori importanti quelli alla diga foranea del porto di Rapallo (valore complessivo 15 milioni). Con il mare buono di questi giorni il ritmo è fortunatamente molto buono. Ieri sera per sfruttare la favorevole situazione, la ditta ha lavorato fin dopo mezzanotte sulla diga esterna

L’opera inizia a prendere forma anche in superficie e il pontone sta iniziando a predisporre la sistemazione di scogli a protezione della parte più alta della diga.

All’interno è in corso la preparazione del fondale in vista della posa dei cassoni che costituiranno la banchina.

Il vicesindaco Emanuele Cozzio, in qualità di assessore alla protezione civile, sta seguendo con molta attenzione il procedere dei lavori, commenta: “In un momento di grande incertezza e difficoltà come quello che stiamo vivendo non ci sono parole adatte per esprimere la nostra gratitudine a tutti coloro – maestranze e tecnici – che stanno lavorando con un impegno encomiabile per ripristinare il nostro porto e mettere i sicurezza la città”