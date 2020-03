‘Santa’: “Abolizione Tari, riduzione Imu e suolo pubblico”

Dal Gruppo Progetto Santa Insieme con Voi riceviamo e pubblichiamo

Nella difficile emergenza sanitaria che stiamo vivendo, in cui la diffusione del covid-19 sta mettendo a dura prova il nostro sistema sanitario, esprimiamo preoccupazione, in primis, per la salute dei cittadini.

Auspichiamo che le misure di contenimento adottate, portino a una rapida soluzione ma, al contempo, siamo preoccupati per la situazione economica che si sta delineando e che coinvolge molte attività, in tutti i comparti e a ogni livello.

Per questo rivolgiamo al Sindaco Paolo Donadoni un plauso per la gestione del problema sanitario nella nostra città. Chiediamo ancora più attenzione e maggiori controlli per il contenimento del virus e un maggiore rispetto per le normative del decreto ministeriale, affinché tutti, ma proprio tutti, ottemperino a quanto richiesto dal decreto del Presidente del Consiglio: solo così si potrà tornare velocemente a condizioni di normalità.

Ci preoccupa moltissimo lo stato dell’economia viste le difficoltà che si presenteranno alla fine dell’emergenza sanitaria. La profonda crisi in cui oggi versa la città, necessita di adeguate misure, compatibilmente con possibili variazioni di bilancio, attuabili nel momento in cui verranno sbloccati i fondi ora vincolati dal patto di stabilità.

Nello specifico chiediamo, con determinazione, l’abolizione della Tari, la riduzione dell’Imu (cancellando la quota comunale), l’eliminazione della tassa sul suolo pubblico e la sospensione del pagamento delle utenze comunali, nella convinzione che, solo con misure drastiche e concrete, potremo rialzare di nuovo il capo.