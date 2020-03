A Recco lotta serrata al contagio. A distinguere il Comune dagli altri, in particolare il fatto che ieri una macchina ha diffuso per tutto il giorno in ogni strada un messaggio del sindaco Carlo Gandolfo: l’invito ai concittadini a restare a casa e non esporsi al rischio. All’ingresso di una casa di riposo è comparso intanto un messaggio ottimistico: “Andrà tutto bene!!!”