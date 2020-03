Recco: la consegna delle palme al tempo del Covid-19

Dal Comitato Amici Gemellaggio Recco Ponte di Legno riceviamo e pubblichiamo

Il Comitato Amici Gemellaggio Recco Ponte di Legno, come da tradizione vuole ha lavorato unitamente a tutti i volontari alla realizzazione delle palme.

Quest’anno il Coronavirus impedisce alla delegazione Recchelina la consegna diretta. Come da tradizione ci recavamo a Milano per donare le palme intrecciate all’Acivescovo unitamente all’Arciprete Don Pasquale Revello per poi proseguire il viaggio verso Ponte di Legno,comune con noi gemellato dal 1956

Per questo motivo si sta predisponendo la spedizione delle palme intrecciate tramite corriere per continuare una tradizione che l’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco Carlo Gandolfo e dell’Assessore alle tradizioni Francesca Aprile unitamente al Comitato Gemellaggio vogliono mantenere.