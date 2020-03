Recco: il Comune promuove “Racconti in tempo di Peste”

Dallo staff del sindaco di Recco, Carlo Gandolfo, riceviamo e pubblichiamo

In questi giorni particolari che siamo chiamati a trascorrere a casa abbiamo accolto il progetto di una stagione teatrale sul web che il Teatro Pubblico Ligure ha messo a disposizione di tutta la cittadinanza . Sul sito istituzionale del Comune di Recco comparirà presto un banner, basterà un click per essere trasferiti direttamente sulla pagina facebook “Racconti in tempo di Peste”, dove ogni giorno verranno pubblicati letture o racconti di cento artisti”. Ogni giorno a mezzogiorno, il Teatro Pubblico Ligure entrerà nelle case dei cittadini con un racconto inedito commissionato a scrittori, giornalisti, filosofi, musicisti, poeti, attori, tra cui Tullio Solenghi, Giuseppe Cederna, Mario Incudine, Paolo Fresu, Maddalena Crippa, Dario Vergassola (in foto, ndr), che hanno dato la loro arte per questo progetto. La pagina facebook in pochi giorni ha ottenuto migliaia di visualizzazioni e contatti da tutta Italia.