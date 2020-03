Da Raffaella Cecconi riceviamo e pubblichiamo

A nome di mio padre, e di tutta la famiglia, avremmo piacere di poter

condividere un pensiero per Seconda Bulega, non potendo salutarla come avremmo voluto né potendo far fare un manifesto.

“Ciao Seconda, non possiamo salutarti ma ti ricorderemo sempre. Ogni tanto, dal cielo dei buoni dove sicuramente sei, canta per noi la

Canzone del Minatore”

Riccardo, Carla, Raffaella e Natalia Cecconi.