Rapallo: recuperato il Gonfiagote, affondato dalla ‘Grande Mareggiata’

Dall’ufficio circondariale marittimo di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Nella giornata odierna, si sono svolte le operazioni di recupero

dell’imbarcazione a vela “Gonfiagote”, lunga oltre 10 metri per 3.5 metri di

larghezza, affondata sul lungomare di Rapallo, nei pressi della testata del

molo Duca degli Abruzzi, a seguito della devastante mareggiata di ottobre

2018.

L’attività, preceduta da un’articolata fase preparatoria e di particolare

complessità tecnica, considerato che lo scafo dell’unità da diporto era

pressoché completamente sprofondato nel fondale fangoso, è stata effettuata dalla rete di imprese Visond, sotto la supervisione dell’Ufficio locale marittimo di Rapallo e con l’impiego di un’unità navale della Guardia costiera di Santa Margherita Ligure, per garantire la cornice di sicurezza in mare.

Il “Gonfiagote” – già oggetto di una preliminare ispezione subacquea, a cura di sommozzatori specializzati, per verificare l’assenza, al suo interno, di serbatoi di carburante e di liquidi inquinanti –è stato dapprima imbragato ma, in fase di sollevamento, si è spezzato in due, a causa del logoramento del fasciame.

Sebbene non vi sia stata fuoriuscita di materiale, i mezzi da lavoro operanti

hanno comunque steso delle panne galleggianti antinquinamento, a scopo

precauzionale. I tronconi sono stati quindi recuperati con un’altra attrezzatura, il “ragno”, e caricati su un pontone che, a rimorchio, li ha trasferiti nel porto di Genova, per il successivo smaltimento, come rifiuto speciale.

Le operazioni, iniziate in mattinata, si sono concluse nel primo pomeriggio,

senza alcun pregiudizio per l’ambiente marino.

Nelle prossime settimane è previsto il recupero di altre due imbarcazioni, il

“Rex” e il “Pluto”, sempre in quella zona.