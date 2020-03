Rapallo: “Partite Iva, più responsabilità dalla Politica”

Da Rocco e i suoi fratelli Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Siamo imprenditori liguri che hanno creato un gruppo spontaneo costituito da più di 1500 partite iva. La riflessione che vogliamo proporre entra nei contenuti del recente Decreto che secondo noi non soddisfa le reali problematiche di tutta la categoria che si è venuta a trovare con il respiro corto a causa della mancanza da parte della Politica e della Finanza di una gestione economica del paese sganciata dalle esigenze del mercato ora composto per lo più da una esigua popolazione e di persone almeno benestanti ma anche, nella peggiore delle ipotesi da persone con loro liquidazioni.

Il banco, a causa di quanto sta avvenendo, è saltato. Occorre prendere atto che siamo in guerra contro un nemico invisibile che invade e devasta le nostra vita. Vogliamo più responsabilità da parte della Politica e meno Europa, che ad oggi sembra mancare. Lo sconforto è grande, così come il nervosismo e la paura. In qualità di imprenditori ci sentiamo soli e siamo seriamente preoccupati per il “dopo” quando potremmo anche decidere di scendere in piazza per difendere i nostri diritti.

Vogliamo che la Politica prenda l’esempio dei medici e degli infermieri che dall’inizio di questa emergenza sono costantemente al servizio del prossimo. Solo così, con una presa di coscienza e di responsabilità non moriremo di Europa.

