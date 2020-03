Rapallo: #iorestoacasa, video in genovese di Daniele Trucco

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Il consigliere più giovane del comune di Rapallo, Daniele Trucco, dal salotto di casa sua, invia in “zeneize” il messaggio agli amici più anziani con l’invito di “Rimanere a casa”!

Il comune di Rapallo ha attivato già la scorsa settimana il servizio spesa a domicilio per gli over 65,senza parenti sul territorio ( tramite il consorzio Tassano al numero 334.64.12.924)

E tantissimi privati effettuano consegne a domicilio.

*I giovani per gli anziani: non sappiamo più in che lingua dirlo!*

#iorestoacasa fallo anche tu!