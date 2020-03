Rapallo: il recupero di “Rex”, “Pluto” e “Gonfiagote”

Il coronavirus non blocca totalmente la vita amministrativa. Come anticipato ieri da Levante News, oggi è in fase di esecuzione l’intervento di rimozione di tre imbarcazioni dal fondale del Golfo da parte del Consorzio Visond. Le imbarcazioni sono : “Rex”; “Gonfiagote”; “Pluto”. L’operazione è propedeutica alla buona riuscita delle operazioni di dragaggio del Golfo, opera che migliorerà sensibilmente la qualità di vita dei nostri concittadini.

Il sindaco Carlo Bagnasco era prresente all’avvio delle operazioni; dice: “Ringrazio la Capitaneria di Porto di Rapallo, l’Assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio ed il consigliere con incarico al demanio Fabio Proietto per aver seguito l’iter burocratico che ha portato al risultato odierno”.