Rapallo: idropulitrici al lavoro in tutto il centro

Mai abbassare la guardia. A Rapallo proseguono senza sosta i lavaggi profondi della città, con l’idropulitrice che sta ultimando tutto il centro cittadino.

Il sindaco Carlo Bagnasco in post spiega: “Gli instancabili operatori Aprica A2A (che desidero ringraziare sinceramente perché, da giorni continuano a saltare i turni di riposo per garantire il miglior servizio) utilizzano l’iropulitrice manuale effettuando un lavoro dedicato alle zone più frequentate: ingresso dei supermercati, ingesso delle farmacie e pensiline degli autobus!

Ogni pomeriggio l’idropulitrice viene utilizzata per igienizzare i cassonetti della raccolta differenziata (che vi preghiamo di continuare a fare con la massima attenzione!)

Nel prossimi giorni, grazie all’interesse e all’accordo tra i consiglieri Andrea Rizzi e Fabio Proietto e la ditta Aprica A2A la macchina spazzatrice pulirà, ultimato tutto il territorio urbano, il territorio extraurbano cioè le numerose frazioni di Rapallo!

Aiutateci a tenere la città pulita, noi stiamo facendo il massimo!”