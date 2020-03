Rapallo: “Grazie Seconda per tutto ciò che sei stata”

Riceviamo e pubblichiamo

Ciao Seconda, ti facciamo adesso l’abbraccio che avremmo voluto farti di persona per non lasciarti andare via senza dirti Grazie!

Grazie per tutta la dedizione e l’infaticabile energia che hai dedicato al lavoro con noi ai Bagni Tigullio. Anni di lavoro insieme ci hanno fatto apprezzare la tua onestà, la tua bontà, il tuo spirito di sacrificio, la tua amicizia, la tua generosità verso tutti, anche gli ultimi, e la risata sempre pronta, sempre con spirito positivo.

Le avversità della vita non ti hanno mai piegata, dolorose perdite familiari non hanno spento la forza di reagire, ma hanno dimostrato che sei stata una grande combattente, una grande donna!

Ci mancheranno il tuo sorriso, la tua battuta in dialetto ferrarese, le tue canzoni romagnole e i tuoi insostituibili…tortellini di Natale!

Sei stata un esempio di moglie, con il tuo amato Beppe, di madre e nonna, sempre dedicata alla tua bella famiglia.

Con tutto l’affetto di una amicizia lunga una vita e sincera e genuina e indimenticabile ti salutiamo…

Porta Lassù un po’ della tua allegria, così le note di “Romagna mia”, cantate da te, si diffonderanno come sottofondo per vivere una speranza di tempi migliori!

Ciao Seconda, ti vogliamo bene!

Delfina, Giovanna e Picci