Rapallo: Comune, 70 dipendenti in smart working

Il Comune di Rapallo si conferma all’avanguardia sul versante dei servizi tecnologici. In linea con quanto previsto dalle direttive ministeriali per il contenimento del Coronavirus, l’Ente ha predisposto in tempi rapidi i programmi per attivare la modalità di “telelavoro” per i dipendenti comunali, laddove possibile.

Attualmente, ben sono 70 i dipendenti che usufruiscono dello “smart working”, su un totale di 217 unità (191 se si escludono agenti della polizia municipale e farmacisti impiegati nella Farmacia comunale).

“Anche in questa occasione, l’Ente si dimostra all’altezza della situazione per andare incontro non solo alle esigenze dell’utenza, ma anche a quelle dei dipendenti, tutelandoli nel miglior modo possibile così come specificato nei decreti ministeriali” sottolinea il sindaco Carlo Bagnasco. La modalità di ‘smart working’ era già stata attivata nell’ottobre 2017 e in via sperimentale per un dipendente che ne aveva fatto richiesta. “A fronte della difficile situazione in cui ci veniamo a trovare, il ‘lavoro agile’ è stato esteso a un numero ben superiore di dipendenti – prosegue il primo cittadino – Ringrazio il dirigente di riferimento Antonio Manfredi, l’assessore al Personale Franco Parodi e l’Ufficio GSI, Gestione dei Servizi Informatici, per la rapidità e l’impegno con cui hanno predisposto il servizio. Sia il personale presente in servizio, sia chi sta svolgendo il lavoro da casa è operativo per rispondere al meglio ai bisogni della cittadinanza e portare avanti l’ordinaria attività della macchina amministrativa”.