Ne: “I contagiati sono 3, 7 le persone in isolamento”

Dall’ufficio stampa del Comune di Ne riceviamo e pubblichiamo

Viste le molteplici polemiche, mi sento in dovere di rispondere in prima persona. I dati ufficiali sono facilmente consultabili sul sito dell’ASL e sui vari media. Comunque i casi positivi a Ne sono 3, di cui uno ospedalizzato, mentre le persone in isolamento preventivo sono 7. Il Comune si è attivato da subito per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti speciali, per quanto riguarda la spesa a domicilio per i soggetti in questione e per gli ultra 65enni. Ribadisco il fatto che non si deve uscire se non per vere necessità e comunque non uscire dal comune. L’autocertificazione reperibile sul sito del comune e nell’ingresso del municipio, non vale come scusante per girare illimitatamente. La polizia municipale, in coadiuvanza con quella di Cogorno, effettua controlli giornalieri. Ribadisco il concetto essenziale : restiamo a casa.

Il Sindaco Francesca Garibaldi