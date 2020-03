Le ricette di Renzo Bagnasco: frittelle dolci per San Giuseppe

Da: Renzo Bagnasco – La vera cuciniera genovese … oggi. Panesi Editore

Festa di San Giuseppe e Festa del Papà

Ricetta

Frittelle dolci o frisciêu

Ingredienti: 2 cucchiai di farina bianca, 4 uova, mollica di 2 panini ammollata nel latte, scorza grattugiata di un limone, 2 cucchiai di zucchero, 10 cucchiai di cedro candito, 1 cucchiaio di pinoli, 1 cucchiaio di uvetta e olio di arachidi per friggere.

Esecuzione: impastare tutti gli ingredienti a formare una pastella; unirvi la frutta secca, il cedro candito e i pinoli. Far riposare per un paio di ore coperto e poi, a cucchiaiate,versarlo nell’olio bollente. Da li poi su carta da cucina e spolverare di zucchero.

Ricetta

Cuculli o frittelle di ceci

Ingredienti: 500 gr di farina di ceci, lievito di birra, maggiorana, olio di arachidi e sale.

Esecuzione: 12 ore prima formare una pastella liquida con la farina di ceci e l’acqua unendovi il lievito stemperato in acqua. Poi rimestare la pastella e insaporire spolverando di maggiorana. Ad olio caldo versarvi, a cucchiaiate, la pastella; una volta ben gonfie e dorate, metterli su carta da cucina e spolverarli di sale.

Il giorno di San Giuseppe, un tempo non lontano, era Festa Nazionale da noi particolarmente sentita perché si onorava il Santo Patrono dei falegnami da sempre diffusissimi in Liguria: si pensi alle botteghe artigiane delle suppellettili ma sopratutto agli scaletti navali. Non a caso è il festeggiatissimo Patrono della Spezia. Con il termine “cuculli” si indicavano anche i ragazzotti che di queste frittelle, come per altro di tutto il resto, erano ghiotti tanto da essere immortalati nella vecchia filastrocca carnevalesca nota come “a riunda di cuculli”. Si vuole sia termine di derivazione toscana; colà indica un bozzolo non ancora maturo.

Auguri anche a tutti i Papà.