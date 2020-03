Lavagna: acquisto di Dpi, parte una raccolta fondi

Dall’associazione Agorà di Lavagna riceviamo e pubblichiamo

L’inattività di questi giorni ci stava logorando, ma sebbene volessimo da subito metterci a disposizione abbiamo dovuto attendere di avere tutti gli strumenti per poterlo fare in modo davvero utile.

Grazie ad alcune persone che vivono sulla loro pelle l’emergenza, ( i veri eroi di questo momento storico, medici, infermieri e tutto il personale sanitario che giornalmente rischia la propria salute al servizio della comunità intera) abbiamo avuto una lista dei dispositivi di protezione mancanti o comunque non sufficienti .

Dopo giorni convulsi di email e telefonate, contatti e risposte negative, finalmente siamo riusciti a trovare alcuni fornitori che potranno farci pervenire del materiale di vitale importanza in questo momento per i reparti di Lavagna e Sestri Levante che stanno gestendo i casi di Covid 19 sul nostro territorio.

Naturalmente Agorà non ha grandi risorse ma abbiamo deciso di stanziare una somma iniziale di 500 euro, tuttavia se ci aiuterete la somma potrebbe diventare più cospicua

Se volete partecipare in modo attivo potete quindi effettuare una donazione sul nostro conto corrente:

IBAN IT72K0503432011000000000569

Intestato ad “Associazione Culturale l’Agorà di Lavagna” con causale “EMERGENZA CORONAVIRUS” ( la causale è fondamentale, mi raccomando).

Ci conoscete, saremo come sempre trasparenti su tutto e come in altre occasioni prima di questa, rendiconteremo dove finirà ogni singolo euro raccolto.

Così mentre resteremo in casa facendo la nostra parte, aiuteremo concretamente chi a casa non può starci e ogni giorno rischia per permetterci di riprendere al più presto una vita normale.