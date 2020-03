Giornalismo: il grazie agli operatori che operano nel settore

Dall’Ordine dei giornalisti della Liguria, l’Associazione ligure dei Giornalisti e il Gruppo Cronisti della Liguria riceviamo e pubblichiamo

L’Ordine dei giornalisti della Liguria, l’Associazione ligure dei Giornalisti e il Gruppo Cronisti della Liguria rimarcano il lavoro straordinario che in questi giorni tormentati stanno svolgendo in condizioni difficili e con gravi rischi personali tutti gli operatori dell’informazione. Ringraziamo i giornalisti ma anche tutti coloro che, dai poligrafici agli edicolanti, contribuiscono a veicolare le notizie ai cittadini. Sottolineano come una corretta informazione si confermi, soprattutto in una situazione come quella che stiamo vivendo, un servizio essenziale per la collettività che non può essere colpito da tagli agli organici e da processi di precarizzazione. Su questo versante sollecitano il governo a mantenere gli impegni a sostenere finanziariamente l’editoria e l’emittenza locale.

Ringraziamo tutti coloro che nella nostra regione sono impegnati nella lotta contro la pandemia in tutte le istituzioni e in tutti gli enti pubblici e privati, a cominciare dagli operatori della sanità, per la collaborazione verso i giornalisti che ha contribuito a garantire il diritto di cronaca e il diritto dei cittadini ad essere informati. Una collaborazione che, pur con tutte le comprensibili difficoltà di questa fase drammatica, Ordine dei Giornalisti della Liguria, Associazione ligure dei Giornalisti e Gruppo Cronisti della Liguria considerano un bene prezioso da difendere e sviluppare nell’interesse della collettività.

Filippo Paganini

Fabio Azzolini

Tommaso Fregatti