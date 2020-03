Decreto anti virus: denunciati sei anarchici

Dall’ufficio stampa della Questura di Genova riceviamo e pubblichiamo

Personale della locale D.I.G.O.S. ha deferito all’ Autorità giudiziaria 6 soggetti, aderenti all’area anarchica, che nel pomeriggio del giorno 11.03.2020, hanno dato vita ad un’iniziativa in favore dei carcerati della Casa Circondariale “Marassi”, esponendo dalla recinzione del parcheggio del supermercato “Il Mirto”, ubicato a fianco della struttura carceraria, uno striscione riportante la scritta in favore dei detenuti.

Le persone coinvolte nell’iniziativa, immortalate dalle immagini dei circuiti di videosorveglianza, sono state riconosciute e deferite per violazione dell’art. 650 c.p. riferito al DPCM del 8 marzo u.s. che, in tema di misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, recita: “sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.