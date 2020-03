Cogorno: truffa dietro la stufa, scatta una denuncia

Lo scorso mese di febbraio, uno sconosciuto, aveva messo in vendita su un sito internet specializzato, una stufa a pellet per un importo pari a circa 800 euro. Un 49 enne di Cogorno, interessato all’acquisto, dopo aver contattato il venditore, e versato allo stesso la somma pattuita su una carta postpay virtuale, non riceveva quanto acquistato, Inoltre il venditore, si rendeva irreperibile. Pertanto, l’acquirente, sporgeva una regolare querela presso i Carabinieri di Chiavari, i quali, al termine degli accertamenti, identificato il truffatore in N.C. di 48 anni gravato da pregiudizi di polizia lo deferivano in stato di libertà per “truffa aggravata”.