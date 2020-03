Cogorno: 20 persone in isolamento, 4 positive

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

In base alle nuove schede che la Asl 4 fornirà quotidianamente fino alla fine dell’emergenza, comunichiamo che nel territorio del comune di Cogorno, ad oggi, giovedì 19 marzo, sono in isolamento 20 persone, di cui 4 positive al Covid-19.

L’amministrazione comunale ricorda alla popolazione che il Comune, tramite i propri uffici dei Servizi Sociali, si è attivato per fornire la spesa a domicilio e per la consegna degli appositi kit per la raccolta rifiuti, alle persone in isolamento, coadiuvati dai volontari della Squadra comunale della Protezione Civile Il Comune di Cogorno garantisce che la Polizia Municipale sta effettuando insieme alla Polizia locale del Comune di Ne, l’intensificazione dei controlli giornalieri.

L’amministrazione inoltre, rinnova l’appello ai cittadini a non uscire di casa se non per vere necessità, e consiglia di indossare mascherine e protezioni individuali e a rientrare il più presto possibile nella propria abitazione.