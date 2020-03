Cinque Terre-Val di Vara: musica con “New Generation Sound”

di Guido Ghersi

Il Dj Valentino Ciuffardi “capitano” di “New Generation Sound”, un’agenzia che organizza eventi tutto l’anno dalla Riviera alla Val di Vara, ha preso consolle e casse e insieme ai suoi musicisti si è messo a diffondere musica nei due territori.

Così l’immancabile Inno di Mameli e l’altrettanto patriottico brano “L’Italiano” di Toto Cotugno, sono riusciti a rimbalzare un po’ in tutta la provincia spezzina, da Sestri Levante a Bonassola, da Levanto a Monterosso, passando per Brugnato e Beverino. Pertanto un grazie a Valentino Ciuffardi per dare il suo contributo in spirito di unione!