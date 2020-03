Cinque Terre: Parco, servizi garantiti ma contatti solo via telefono

Dall’ufficio comunicazione del Parco delle Cinque Terre riceviamo e pubblichiamo

Si comunica che gli uffici del Parco Nazionale e dell’Area Marina Protetta, presso la sede dell’Ente Via Discovolo snc – c/o Stazione Manarola – 19017 Riomaggiore (SP) nonostante l’emergenza Covid-19, resteranno aperti per garantire i servizi essenziali.

Tuttavia, in ottemperanza alle disposizioni e raccomandazioni ministeriali, e al fine di garantire la sicurezza di tutti, personale dipendente e utenti, invitiamo chi avesse esigenza di contattare gli uffici del Parco (ore 08.00 – 15.00 ) a farlo solo ed esclusivamente contattando telefonicamente gli uffici ai seguenti numeri: 0187 762600‬ (centralino) ai numeri finali 602 (comunicazione) 621 (segreteria) 643 (area marina protetta ) e 647 ( informatica e Cinque Terre Card), ufficio tecnico (646) biodiversità (640) e contabilità (620) o per e-mail (info@parconazionale5terre.it oppure protocollo@parconazionale5terre.it).

L’accesso al pubblico, fino a fine ordinanza del 09.03.2020, sarà consentito solo previo appuntamento.