Chiavari: Atp, interrotta la linea circolare C2

«In accordo con i vertici di Atp, abbiamo ritenuto necessario interrompere il servizio di trasporto gratuito linea C2 per evitare inutili spostamenti, soprattutto di persone anziane, dai quartieri cittadini al centro città e al lungomare. Inoltre, vista la ridotta capacità del mezzo, non siamo in

grado di far rispettare le vigenti norme di prevenzione del contagio da Covid-19, una su tutte la distanza di almeno un metro tra un passeggero e l’altro – aggiunge Di Capua – Limitate le uscite a casi di estrema necessità, non muovetevi senza autocertificazione e rispettate la distanza di sicurezza quando vi trovate in coda al supermercato o in farmacia: gli agenti delle forze dell’ordine, insieme alla Protezione Civile, stanno intensificando i controlli, su tutto il territorio da quartiere a quartiere. Rivolgo, nuovamente, un invito ad usufruire del servizio gratuito di spesa a casa per gli over 65, evitando così le uscite per quella fascia di popolazione più esposta al rischio. Ad oggi, sono 29 i cittadini chiavaresi che ne hanno fatto richiesta per beni di prima necessità».