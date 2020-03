Camogli: sono due le persone positive al virus

Dalla pagina Facebook del sindaco Francesco Olivari

Come comunicato sono due i nostri concittadini positivi al COVID-19, entrambi ricoverati da tempo in ospedali genovesi.

Dalle poche informazioni in nostro possesso desumiamo che in entrambi i casi il contagio sia avvenuto al di fuori del nostro comune.

Ricordo che l’ASL attiva il protocollo previsto per ogni contagio che consiste nella ricostruzione dei contatti, i quali vengono informati individualmente per sottoporsi a isolamento preventivo.

Farmaci a domicilio: è attivo il servizio consegna farmaci a domicilio per anziani soli, privi di rete familiare e sostegni domiciliari. Basta mettersi in contatto con il proprio medico curante che, conoscendo il paziente, ne valuta l’opportunità di accesso al servizio. Il medico scrive la ricetta e la fa avere alla farmacia. La consegna a domicilio avviene attraverso i volontari della Croce Verde di Camogli e i Volontari del Soccorso di Ruta