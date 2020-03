Unicef provinciale: Siro Salvaneschi è il presidente

Da Franco Cirio, presidente Comitato Regionale Unicef Liguria riceviamo e pubblichiamo

Nominato il Presidente del Comitato Provinciale Unicef genovese, è il prof. Siro Salvaneschi.

Dopo avere ricoperto l’incarico ad interim, su indicazione del comitato genovese, ho proposto il Volontario Siro Salvaneschi e il Direttivo Nazionale lo ha ratificato.

Appena le condizioni lo consentiranno, organizzeremo una riunione del comitato regionale con la partecipazione del Presidente Nazionale dottor Francesco Samengo, che ha assicurato di volerci essere, e confido che vorrete esserci per manifestargli il sostegno che avete sempre offerto agli ideali dell’Unicef e che ha portato il comitato di Genova sempre ai primi posti a livello nazionale, per azione culturale e di conseguenza per raccolta di fondi.

Certo che con l’aiuto dell’amico Siro anche la proposta di legge per una Liguria Amica dei Bambini e libera dalla plastica, ancora in attesa di conoscere i nuovi temini di scadenza, prenderà una spinta ulteriore verso l’obiettivo, felice di avere dato una Buona Notizia rispetto al periodo,

permettetemi di abbracciarvi.

Franco Cirio (presidente comitato regionale Unicef)