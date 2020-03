Sori: primo caso positivo in una Rsa; secondo caso sospetto

Dal sito del Comune di Sori a firma del sindaco Mario Reffo

è ufficiale il primo caso di #Coronavirus a Sori.

Abbiamo ricevuto ieri la conferma del primo caso di risultato positivo al tampone del COVID 19.

Per rispetto della privacy delle persone non mettiamo nomi e riferimenti che possano ricondurre alle persone, ma non per questo omettiamo informazioni importanti alla popolazione.

Domenica scorsa una persona ospite di una residenza per anziani di Sori ha manifestato sintomi di influenza tali da far sospettare che avesse contratto il COVID 19. Trasportata in ospedale di urgenza gli è stato fatto il tampone e solo ieri in tarda serata ci è stato confermato che risultatavi positiva al COVID 19.

Al momento la persona è ricoverata a Genova, ma la buona notizia è che sta migliorando e che la risposta alle cure è buona.

Una seconda persona, nella stessa struttura, ha da ieri sintomi molto simili ed è al momento, in attesa del tampone, in quarantena in autotutela, monitorata da personale medico.

Si stanno avvisando, in queste ore, tutte le persone che hanno gravitato nella struttura e che potenzialmente potrebbero aver avuto contatti in modo che possano monitorare la loro salute.

Al momento la situazione è completamente sotto controllo, ma permettete di far notare come le strade di Sori siano ancora troppo affollate e che in questo momento più che mai è necessario dire #IORESTOACASA.

Alcuni comportamenti non sono assolutamente corretti e non tutelano ne voi ne i vostri cari e nemmeno Sori quindi mi permetto di dirvi che:

NON serve cha andiate ogni giorno a fare la spesa

NON serve che andiate a fare lunghe passeggiate perchè dovete sgranchirvi le gambe

NON serve che vi ritroviate in gruppi a fare quattro chiacchiere

NON serve che troviate ogni scusa per non stare a casa

NON serve che sfinite il cane portandolo ogni mezz’ora a fare i bisogni.

NON serve che andiate al lavoro se potete farlo da casa.

Serve che stiate a casa, che siate responsabili e capiate che questa non è una vacanza, ma è una seria emergenza sanitaria.

Tutto andrà bene se tutti fanno la loro parte, ma così come sto vedendo tutto non andrà bene.

Mario Reffo, ma a nome di tutta l’amministrazione e di tutta la giunta comunale.