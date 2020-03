‘Santa’: chiusura della strada per Portofino

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Si comunica che – sentiti i pareri della Città Metropolitana e in accordo tra i comuni di Santa Margherita Ligure e Portofino e considerata la ridotta circolazione di questo periodo- a partire da oggi pomeriggio, tutti i giorni dalle 16:00 alle 22:00 fino al termine dei lavori, la strada provinciale 227 tra Santa Margherita Ligure e Portofino sarà chiusa al traffico per accelerare gli interventi post mareggiata in corso (utenze e asfaltature). Saranno garantiti i passaggi dei mezzi di soccorso.

Nel video il comandante della Polizia Locale di Santa Margherita Ligure Luigi Penna