Rovegno: Comume chiuso per quarantena collettiva

Nella vicina Val trebbia, a Rovegno, il sindaco Peppino Isola, noto nel Tigullio sia come docente sia per avere partecipato ad alcune trasmissioni di Entella Tv, ha dovuto chiudere il suo Comune per quarantena.

Un’impiegata comunale, probabilmente andando a visitare la madre in ospedale, ha contratto il virus. Morale: sindaco, vicesindaco, segretario comunale e geometra hanno chiuso uffici e municipio uffici per rititarsi in quarantena nelle loro abitazioni.

Dice Isola: “Non potevamo fare altrimenti. Io termino la quarantena sabato, gli altri martedì. Godiamo tutti di ottima salute. Il periodo di isolamento non mi pesa; ho i cani, l’orto, suono e leggo, passo lungo tempo a telefono per seguire le necessità del Comune”.