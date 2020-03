Rapallo: “Tempo di virus, lasciamo stare la politica”

Da Giancarlo Cecconi, Segretario Circolo Pd Rapallo riceviamo e pubblichiamo a nome del Circolo

Prima settimana passata per Rapallo da quando sono entrate in vigore le nuove “norme” restrittive per noi cittadini, la nostra vita è cambiata in un attimo, forse non ce ne siamo nemmeno resi conto, non abbiamo avuto tempo.

Tutte e tutti ci chiediamo quando finirà, quando potremmo ritornare a “vivere” una vita normale.

Nonostante tutto questo c’è chi riesce a usare questo periodo per continuare a farsi “Campagna Elettorale”, Manifesti ovunque lettere… forse gli andrebbe spiegato che non voteremo a Maggio.

Si parla ormai di un possibile slittamento delle Regionali in Autunno.

Come PD il circolo di Rapallo ha da subito chiesto ai propri iscritti e simpatizzanti e alla cittadinanza, di attenersi scrupolosamente alle norme Governative, di stare in casa e uscire solo per i motivi che ben tutti sappiamo (spesa, Farmacia..).

Abbiamo quindi ritenuto in questo momento di lasciare da parte la propaganda “Politica” e utilizzare il nostro tempo per renderci utili alla cittadinanza anche con messaggi positivi e informazioni supportate dalla nostra comunità scientifica.

Pensiamo che in questa fase della nostra vita, bisogna essere Uniti per vincere questa tremenda “battaglia”!

Sentirsi per una volta cittadini di un unico grande paese!

Esprimiamo ancora tutti i nostri ringraziamenti verso chi oggi è in prima linea, medici, infermieri, personale delle pulizie, addetti del 118, coloro che lavorano nei supermercati, forze dell’ordine, volontari delle croci insomma chi veramente tutti i giorni permette che il nostro Paese continui a funzionare.

Invitiamo tutti a mantenere sempre la giusta distanza tra individui anche quando si fa la spesa.

Ma per favore la propaganda lasciamola da parte!!!!

#Iorestoacasa!