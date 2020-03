Rapallo: “Tata Fede racconta” fiabe su You Tube

Riceviamo e pubblichiamo

Vi segnalo che, in un momento di particolare difficoltà che obbliga tutti a “restare a casa”, una maestra del nido d’infanzia di Sant’anna, a Rapallo, sta proponendo sul suo canale You Tube “Tata Fede racconta” un intrattenimento per i più piccoli, leggendo fiabe a loro adatte.

Si tratta di un piccolo contributo che, comunque, può aiutare i genitori nelle gestione di giornate particolarmente lunghe…

Gli utenti che si registrano, possono chiedere di veder salutato il proprio piccolo all’inizio della puntata, cosa che è particolarmente gradita a mamme e bambini