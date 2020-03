Rapallo: sicurezza in via Landea, nuovi interventi

Su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio, la giunta comunale di Rapallo ha approvato nuovi lavori in via Landea, strada collinare. Un tratto della via, lungo 56 metri, verrà messo in sicurezza con la costruzione di un cordolo in calcestruzzo e la sistemazione di un gurdrail oggi assente. La carreggiata verrà portata ad una larghezza di metri 5,50. Altro fattore importante per la sicurezza della via: verrà installata l’illuminazione pubblica. I precedenti lavori di sistemazione erano costati 390.000 euro; il nuovo impegno di spesa è di altri 90.000 euro.



L’assessore Filippo Lasinio