La giunta di Rapallo ha aderito al programma di finanziamento del piano nazionale delle infrastrutture di ricarica elettrica. Sono stati individuati tre punti di interesse: in piazza delle Nazioni, lato edificio sede del Comune; in piazza Cile, lato bocciofila; via Dante Alighieri angolo ponte Carristi d’Italia.

La manifestazione di interesse del Comune avverrà una volta individuato il soggetto privato.