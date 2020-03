La Regione avrebbe già dovuto stanziare i fondi per il rifacimento del tetto della villa comunale Porticciolo; nel frattempo, data l’urgenza dei lavori, il Comune ha ora affidato l’incarico del progetto relativo alla ponteggiatura per mettere in sicurezza il tetto e comunque propedeutica al rifacimento, quando saranno stanziati i fondi.

L’incarico del progetto è stato affidato all’ingegnere Marco Cademartori con studio a Chiavari per un importo, tutto compreso, di 2.537 euro