Rapallo: “Lezioni per Tutti!”, in coro a distanza

Dal Piccolo Coro Emiliani riceviamo e pubblichiamo

Il Piccolo Coro Emiliani di Rapallo, nel tentativo di intrattenere i bambini, ha lanciato in questi giorni l’iniziativa “Lezioni per Tutti!”: attraverso una serie di brevi puntate realizzate, a cadenza giornaliera, da Andrea Maucci (direttore del coro) i bambini potranno imparare in autonomia una canzone.

Sono già diversi i bambini che, non solo a Rapallo, ma anche in giro per l’Italia partecipano alle lezioni che sono libere e gratuite.

“Con queste brevi lezioni, senza alcuna pretesa – dice Andrea Maucci – vogliamo intrattenere i bambini ed allo stesso tempo sentirci più vicini attraverso il canto nell’attesa che questa situazione possa risolversi, chissà, sarebbe bello poter magari cantare tutti insieme la canzone imparata una volta tornati alla normalità”.

La canzone oggetto di studio è “Pensieri di Pace” di Lodovico Saccol, scelta per il messaggio di speranza che trasmette.

Le lezioni sono disponibili a questo link:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkzS8OX9dmmllI12humwGRaxWN9cXGuzz