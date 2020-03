Rapallo: Covid-19, quattro nuovi casi e primo decesso

Sono quattro i nuovi casi di Coronavirus a Rapallo e tra essi, purtroppo, si conta la prima vittima: si tratta di Seconda Bulega, storica figura dei Bagni Tigullio, 94, con patologie pregresse.

Tutta la sua famiglia è risultata positiva al tampone e ha autorizzato il consigliere incaricato Salvatore Alongi alla diffusione dei nomi: sono Alessandro Pizzo, genero della Bulega, ricoverato a Sestri Levante; il nipote Filippo Pizzo, trasportato a Lavagna; la figlia di Seconda, Luciana “Dolores” Pozzati, per la quale è stato giudicato sufficiente il controllo domiciliare.

Purtroppo, come ricorda anche lo stesso Alongi, non sarà possibile salutare Seconda Bulega, che tutti ricordano a Rapallo come una persona allegra e solare, con esequie pubbliche. L’amministrazione, la famiglia e gli amici di Seconda troveranno di certo una strada alternativa per rendere omaggio a questo pilastro della comunità.

Per chi avesse avuto contatti con i nuovi casi la prassi è ormai nota: gli a-sintomatici dovranno auto isolarsi per 15 giorni dal momento dell’ultimo contatto. Qualora presentino sintomi o abbiano comunque avuto contatti stretti, rimanendo ad esempio in una stessa stanza con una delle persona contagiate per più di 20 minuti, dovrebbero chiamare il proprio medico di medicina generale o il 112 per le procedure del caso.

I contagiati odierni si sommano a quelli già emersi nei giorni scorsi: la signora di origini emiliane, primo caso in città; Chicco Pendola, ricoverato al Galliera ma in fase di miglioramento; don Peppe Culoma, a Sestri Levante e in condizioni stabili; Dora Barresi, in via di guarigione a casa propria, insieme al marito Enrico e alla figlia Martina. Nessun altro sacerdote risulta positiva.