Mascherine: ecco quello che occorre sapere sul loro uso

Da Roberto Pisani, professore aggregato Neurochirurgia e Neurotraumatologia Università degli Sudi di Genova riceviamo e pubblichiamo

Coronavirus SARS-COV-2 ed uso mascherine

Premetto che in considerazione del fatto di non aver mai svolto in vita mia attività libero professionale sia esterna che interna, esprimo questi pareri senza nessun criterio di visibilità professionale.

Già dai primi anni del novecento Carl Flugge, un Medico Igienista e Batteriologo prussiano, determinò che le goccioline di saliva rilasciate (Flugge droplets) in forma di vapore acqueo possono trasmettere microorganismi batterici o virali se emesse da individui portatori di infezione.

Altri studi successivi fino a quelli odierni hanno rilevato che durante un colpo di tosse o starnuto le goccioline di Flugge possono essere emesse a velocità di 150 km. ora e portarsi quindi fino ad una distanza di circa 5 metri dall’individuo che le emette.

Harvey Cushing medico statunitense negli anni 1920, pioniere della Neurochirurgia, Chirurgia ed Endocrinologia, rilevò che le mascherine in cotone doppio a coprire bocca e naso dell’operatore, consentivano di lavorare sul campo operatorio del paziente senza trasmettere infezioni di nessun tipo da parte degli operatori al malato (ovviamente con altri indumenti e accorgimenti di sterilizzazione operativi). Le mascherine in cotone (riutilizzabili dopo lavaggio o sterilizzazione a vapore) sono state adottate in chirurgia fino agli anni ottanta quando sostituite, per motivi penso di praticità, dalle mascherine chirurgiche monouso cartacee.

Uno studio (non definitivo e poi ritirato) governativo cinese ha ultimamente rilevato che il raggio di azione del Coronavirus SARS-COV-2 può estendersi entro una distanza di 4 metri e mezzo, probabilmente in considerazione di quanto sopracitato sui colpi di tosse o starnuti.

Sulla scorta di tali elementi ritengo che l’uso delle mascherine protettive di naso e bocca da parte di tutti potrebbe essere molto importante nella limitazione dell’estensione della trasmissione aerea del Coronavirus soprattutto in ambienti chiusi quali negozi, supermercati, uffici e mezzi di trasporto.

Rimane secondo me evidente che le mascherine non sono necessarie in ambienti aperti se si rispetta una distanza tra individuo ed individuo di circa 5 metri, questo sempre secondo il principio del colpo di tosse o starnuto.

Ovviamente l’uso contemporaneo da parte di tutti delle mascherine (come nel teatro operatorio citato a partire da Harvey Cushing) potrebbe, a mio giudizio, consentire validamente la distanza relativa di un metro.

Le mascherine in cotone doppio potrebbero essere equiparabili alle chirurgiche cartacee (le altre mascherine idrorepellenti specifiche FFP2 e FFP3 consentono sicuramente una protezione personale superiore).

Per chi non è riuscito a reperire le mascherine (praticamente quasi introvabili) può essere empiricamente utilizzata una doppia protezione in cotone su naso e bocca con una bandana o sciarpa.

In ambiente domiciliare e famigliare l’uso delle mascherine potrebbe risultare inefficace, in presenza di un componente famigliare Coronavirus positivo, considerata la possibilità di contagio per contatto cutaneo e di superficie per chi vive nel medesimo ambiente.

In ultimo, prima di arrivare al concetto nudo e crudo di “immunità di gregge” espresso dal Premier del Regno Unito Boris Johnson (ovviamente suggeritogli dagli esperti virologi nazionali), bisogna tentare assolutamente la via dell’isolamento del virus come avvenuto in Cina ed attualmente in Italia e negli altri paesi.