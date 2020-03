Golfo Paradiso: chiusi da oggi gli uffici della Curia

A partire da oggi gli uffici della curia genovese sono chiusi al pubblico. In una nota si legge: “A motivo della situazione contingente che richiede la massima prudenza per non diffondere il virus la Curia Arcivescovile sarà raggiungibile tramite il numero telefonico della Cancelleria arcivescovile (010.2700270 – 010.2700223) da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30”.

