Economia: “La floricoltura è in ginocchio, il governo lanci dei segnali”

Dall’ufficio stampa dell’on. Roberto Cassinelli riceviamo e pubblichiamo

“La salute dei cittadini è la priorità. Siamo allo stesso tempo fortemente preoccupati per l’economia della Liguria. Siamo leader nella produzione e vendita di piante e fiori ma l’intero settore della floricoltura rischia senza mezzi termini di scomparire in breve tempo. Ci aspettiamo dal Governo risposte forti. Il danno è già enorme. Abbiamo un’economia in ginocchio, dovranno arrivare altri provvedimenti da parte del Governo”. Lo scrivono in una nota i deputati Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco di Forza Italia.